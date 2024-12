Fußball-Bundesliga Kane-Ersatz im Winter? Eberl: "Kein Geldscheißer"

Man habe gewusst, was in Mainz auf das Team zukomme, sagte Eberl. Die Mannschaft habe sich allerdings zu sehr das Spiel der Gastgeber aufdrängen lassen, erklärte der 51-Jährige. "Wir haben alle als Gruppe heute das nicht geschafft: Diese Ruhe auf den Platz zu bringen. Das, was unsere Qualität ist."