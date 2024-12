Kane ist als klassischer Mittelstürmer im Münchner Aufgebot eigentlich nicht zu ersetzen. Zuletzt klappte es mit dem Toreschießen beim 5:1 in der Champions League gegen Schachtar Donezk auch ohne ihn ziemlich gut. Doch insgesamt können die Münchner nicht auf den Torjäger verzichten. 14 Mal traf er in dieser Saison in der Bundesliga, fünfmal in der europäischen Königsklasse und einmal im DFB-Pokal.