Fußball-Bundesliga Kaars erlöst FC St. Pauli - Hoffenheim zerlegt HSV

HSV geht bei der TSG Hoffenheim unter

Der HSV erlitt nach zuvor zwei Siegen einen Dämpfer und wartet weiter auf einen Auswärtssieg in dieser Bundesliga-Saison. Grischa Prömel (8. Minute), Ozan Kabak (31.), Tim Lemperle (65.) und Fisnik Asllani (72.) erzielten die Hoffenheimer Tore. Rayan Philippe (82.), der in der Nachspielzeit noch einen Elfmeter über das TSG-Tor drosch, sorgte für den Ehrentreffer der Gäste.