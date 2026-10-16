Demichelis glaubt an sein System

Der RB-Coach hält an seinem Ansatz fest, seinen Spielern seine Vorstellungen so zu vermitteln, dass sie diese möglichst erfolgreich gegen jeden Gegner umsetzen - egal, ob dieser München, Madrid oder Mönchengladbach heißt. "Wir müssen versuchen, weniger Fehler zu machen als der Gegner. Wir müssen aggressiv gegen den Ball sein, wir müssen überzeugend sein. Mit den zwei Siegen haben wir einen Schritt nach vorn gemacht in unserer Stimmung, in unserer Idee, in unseren Prinzipien. Das reicht wenigstens, um überzeugt nach München zu fahren", sagte der Leipziger Trainer, der zuvor zumindest öffentlich noch nie so selbstbewusst aufgetreten war.