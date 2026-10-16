Leipzig - Für Martin Demichelis ist die Partie beim FC Bayern München am Samstag (18.30 Uhr/Sky) kein Spiel wie jedes andere, auch wenn es das für den Coach von Fußball-Bundesligist RB Leipzig gerne wäre. Zwölf Jahre an der Isar haben den Menschen Demichelis entscheidend mitgeprägt, sein erster Sohn ist in der bayerischen Landeshauptstadt geboren. Und die Allianz Arena sowie der Bayern-Campus, wo er als Spieler und Nachwuchstrainer erfolgreich war, sind irgendwie immer noch so etwas wie eine zweite Heimat.