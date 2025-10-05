Fußball-Bundesliga Junge Leipziger spielen in Dortmund "Männer-Fußball"

Das neue Anspruchsdenken bei den Sachsen nach dem Totalumbruch wurde auch in der Reaktion des Cheftrainers nach dem mutigen Auftritt vor 81.365 Zuschauern im ausverkauften Signal Iduna Park deutlich. "Mit dem Ergebnis bin ich nicht ganz zufrieden. Denn wenn du hier auswärts eine gute Leistung zeigst, dann möchtest du zwei Punkte mehr haben. Mit dem Auftritt bin ich aber sehr einverstanden", sagte Werner und betonte, dass es nicht selbstverständlich sei, "dass du bei einer Mannschaft, die top drauf und extrem heimstark ist, so reif und ruhig spielst".