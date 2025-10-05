Fußball-Bundesliga Junge Leipziger spielen in Dortmund "Männer-Fußball"

Dortmund/Leipzig - RB Leipzig ist nach dem Auftaktdebakel in München mehr als nur in der Spur. Mit dem 1:1 bei Borussia Dortmund und dem fünften Spiel ohne Niederlage hat man sich in der Spitzengruppe der Bundesliga festgesetzt. Sportvorstand Marcel Schäfer zieht eine erste Bilanz und lobt den neuen Trainer Ole Werner in höchsten Tönen. "Da hat Ole wirklich tolle Arbeit mit seinem Trainerteam geleistet. In unseren Spielen erkennt man Muster in der Defensivarbeit, aber auch in der Offensive. Und das ist absolut sein Verdienst."