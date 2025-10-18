Fußball-Bundesliga Joker El Mala sichert Köln Punkt gegen Augsburg

Köln - Dank eines erneut sehenswerten Treffers von Shootingstar Said El Mala hat der 1. FC Köln gegen den FC Augsburg einen Rückstand aufgeholt und noch einen Punkt eingefahren. Die Mannschaft von Trainer Lukas Kwasniok trennte sich in der Fußball-Bundesliga mit 1:1 (0:0) von den Fuggerstädtern, die durch einen Foulelfmeter von Fabian Rieder (54. Minute) in Führung gegangen waren. El Mala sorgte vor 50.000 Zuschauern im ausverkauften Kölner Stadion nach seiner Einwechslung in der zweiten Halbzeit (76.) für den Ausgleich.