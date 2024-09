Fußball-Bundesliga: Jenas Fußballerinnen verlieren nur knapp gegen Wolfsburg

Nach dem Wechsel traf Janina Minge (65.) nach einer Ecke per Kopf nur den Pfosten. Besser macht es dann Torjägerin Popp, die den Ball nach einer Ecke am kurzen Pfosten per Hacke ins Tor bugsierte. In der 86. Minute hätte die eingewechselte Chantal Hagel erhöhen können, doch ihr Schuss aus elf Metern landete an der Lattenoberkante.