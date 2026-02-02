München - Der FC Bayern München verleiht den spanischen Offensivmann Bryan Zaragoza ein weiteres Mal, diesmal nach Italien. Der 24-Jährige werde bis zum Saisonende für die AS Rom auflaufen, teilte der deutsche Fußball-Rekordmeister mit. Im vergangenen Halbjahr hatte Zaragoza auf Leihbasis für Celta Vigo in Spanien gespielt, in der vorigen Saison war er auch schon in seinem Heimatland aktiv und an CA Osasuna verliehen worden.