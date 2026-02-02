 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Italien statt Spanien: Bayerns Zaragoza erneut verliehen

Fußball-Bundesliga Italien statt Spanien: Bayerns Zaragoza erneut verliehen

Nächste Leihe für Bryan Zaragoza. Diesmal gibt der FC Bayern München den dreimaligen Nationalspieler in die italienische Serie A ab.

Fußball-Bundesliga: Italien statt Spanien: Bayerns Zaragoza erneut verliehen
1
Bryan Zaragoza wechselt auf Leihbasis vom FC Bayern zur AS Rom. (Archivbild) Foto: Tom Weller/dpa

München - Der FC Bayern München verleiht den spanischen Offensivmann Bryan Zaragoza ein weiteres Mal, diesmal nach Italien. Der 24-Jährige werde bis zum Saisonende für die AS Rom auflaufen, teilte der deutsche Fußball-Rekordmeister mit. Im vergangenen Halbjahr hatte Zaragoza auf Leihbasis für Celta Vigo in Spanien gespielt, in der vorigen Saison war er auch schon in seinem Heimatland aktiv und an CA Osasuna verliehen worden.

Nach der Werbung weiterlesen

"In Rom, einem Spitzenclub in Italien und in der Europa League, hat er auf internationalem Top-Niveau die Möglichkeit, um sich auch mit Blick auf sein großes Ziel, die WM im Sommer, bestmöglich vorzubereiten", sagte Bayern-Sportdirektor Christoph Freund über den dreimaligen Nationalspieler. Zaragozas Vertrag in München läuft noch bis zum 30. Juni 2029.