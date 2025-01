München - Kapitän Manuel Neuer erwartet beim FC Bayern bald positive Vertragsnachrichten. "Die Zukunft wird weiter gut laufen für den FC Bayern. Ich glaube, dass sich in nächster Zeit einiges tun wird. Und dass man dann auch was verkünden wird - in eigener Sache", sagte Neuer nach dem 3:2 (2:1) in der Fußball-Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg. "Ob dann noch neue Spieler von außerhalb dazukommen, werden die Verantwortlichen dann schon verkünden."