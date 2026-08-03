Dortmund - Borussia Dortmunds griechischer Neuzugang Konstantinos Karetsas hat sich mit einer besonderen Aktion den Fans der Schwarz-Gelben präsentiert. An einem Gyros-Imbiss in Kamen unweit von Dortmund verteilte der 18 Jahre alte Offensivspieler Taxiteller – eine im Ruhrgebiet beliebte Fast-Food-Spezialität mit Pommes, Gyros und Currywurst. Zudem schrieb der junge Fußballprofi zahlreiche Autogramme und stand für Fotos bereit.