München - Nach dem Bundesliga-Topspiel in München ist es zwischen Hoffenheims Fußballtrainer Christian Ilzer und Schiedsrichter Tobias Stieler noch auf dem Rasen zu einem längeren verbalen Austausch gekommen. Nach dem 5:1 für den FC Bayern waren sie uneins über die Schlüsselszene in der 18. Minute, bei der Stieler nach einem Zweikampf zwischen Bayern-Profi Luis Díaz und Kevin Akpoguma auf Elfmeter und Rot gegen den Hoffenheimer Verteidiger entschieden hatte. In Unterzahl verlor der Tabellendritte dann deutlich.