Fußball-Bundesliga Hummels weiß, was Schlotterbeck will - Bayern "so gierig"

Zumindest national ist für den BVB in diesem Jahr wegen der Dominanz des FC Bayern wohl einmal mehr nichts drin. "Niemand wird Bayern erreichen in dieser Saison", meinte Hummels: "Die Mannschaft ist individuell so stark und spielt so gierig. Jetzt sind sie gerade in einer kleinen Phase, wo sie häufiger in Rückstand geraten, aber drehen es dann gnadenlos", sagte Hummels mit Blick auf das 5:1 am Wochenende in Leipzig.