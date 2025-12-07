Fußball-Bundesliga HSV gewinnt Derby-Spektakel gegen Werder Bremen

Vor 56.100 Zuschauern im Volksparkstadion hatte Albert Sambi Lonkonga (63. Minute) die Bremer Halbzeitführung durch Jens Stage (45.) zunächst ausgeglichen. Danach wurde es wild. Ein Hacken-Tor von Luka Vuskovic brachte den HSV erstmals in Führung (75.). Der gebürtige Hamburger und frühere HSV-Fan Justin Njinmah traf für Werder umgehend zum 2:2 (78.). Nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung gelang Yussuf Poulsen doch noch der Siegtreffer. Der Däne war in dieser Saison immer wieder verletzt ausgefallen. Jetzt wurde er mit einem Ballkontakt zum Derbyhelden.