Huwer über Krüger: "Sie ist mir auf jeden Fall sehr sympathisch"

Ihm sei bekannt, dass Gespräche geführt werden, sagte Huwer. Dies hätten ja auch die Bayern bestätigt. Aber: "Mir ist nicht bekannt, dass ein Vertrag unterschrieben wurde." Auf die Frage, ob noch in dieser Woche dazu etwas verlautbart werde, antwortete er: "Kann ich ganz ehrlich sagen: Ich weiß es nicht." Er verriet aber, dass er schon mal mit Krüger gesprochen habe. "Und sie ist mir auf jeden Fall sehr sympathisch."