Hamburg - HSV-Vorstand Eric Huwer hat sich positiv über seine mögliche neue Mitstreiterin Kathleen Krüger vom FC Bayern München geäußert. "Grundsätzlich bin ich immer froh, wenn wir gute Persönlichkeiten für den HSV gewinnen können. Und ich glaube, Kathleen Krüger - wenn sie es denn sein wird - steht auch für eine inhaltliche Bereicherung für uns. Und deswegen: Moin und herzlich willkommen beim HSV", sagte Huwer in einem Video-Interview der Deutschen Presse-Agentur am Rande der Digitalmesse OMR in Hamburg.