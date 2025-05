Der gebürtige Duisburger war 2022 aus der A-Jugend von Rot-Weiss Essen nach Hoffenheim gekommen. In der Bundesliga hat er für die TSG Ende 2022 aber nur einmal für wenige Minuten gespielt. In der vergangenen Saison kam Quarshie auf Leihbasis in der 2. Bundesliga zunächst 16 Mal für Fortuna Düsseldorf sowie in der Rückrunde 15 Mal für die SpVgg Greuther Fürth zum Einsatz.