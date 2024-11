Während die TSG in der Europa League einige ordentliche Auftritte ablieferte, lief es in der Bundesliga nicht rund. "Wenn du diesen Schnitt spielst, bist du in Abstiegsgefahr. Das ist der Schnitt, der am Ende nicht ausreichend ist", hatte Schicker am Sonntag nach dem 0:0 in Augsburg vorgerechnet und eine zeitnahe Analyse angekündigt.