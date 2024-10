Fußball-Bundesliga: Hoffen auf Real-Nachwehen: Augsburg empfängt Dortmund

Dortmund hat auswärts in der Meisterschaft bislang in drei Spielen nur einen Punkt geholt - schlechter sind in dieser Statistik nur Tabellenschlusslicht Bochum und just der FCA, die beide in der Fremde bislang alle Partien verloren haben. Zuletzt unterlag Augsburg mit 1:3 in Freiburg. In der Tabelle riskieren die Fuggerstädter bei einer Niederlage gegen den BVB den Absturz in die Abstiegszone.