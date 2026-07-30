Rottach-Egern - Ehrenpräsident Uli Hoeneß geht davon aus, dass Max Eberl über 2027 hinaus Sportvorstand des FC Bayern München bleibt. Nachdem Hoeneß vor dem Pokalfinale im Mai von einer Tendenz "60 zu 40 für eine Verlängerung" sprach, legte er sich im Trainingslager in Rottach-Egern nun fest. "Im Moment, glaub ich, hundert", sagte der 74-Jährige auf Nachfrage, wie er es aktuell beziffern würde. Der Aufsichtsrat, dem Hoeneß auch angehört, entscheidet vermutlich im August, ob der bis 2027 laufende Vertrag von Eberl verlängert wird.