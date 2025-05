München - Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat die öffentliche Empörung an der Ibiza-Reise der Bayern-Profis zum Anlass für grundsätzliche Kritik an der deutschen Medienlandschaft genommen. "Das sind so Dinge, die typisch sind für den Zustand unserer Medien - dass sie so einen Schwachsinn wie so eine kleine Reise so wichtig nehmen. Es geht nicht mehr um Fußball, es geht um jeden Furz links und rechts daneben", sagte Hoeneß am Abend in München.