München - Uli Hoeneß hält nichts von der Rolle von Jürgen Klopp als Head of Global Soccer bei Red Bull. "Das ist für mich keine Rolle, die zu ihm passt. Jürgen Klopp muss auf dem Fußballplatz stehen, das ist keiner, der für Vorträge durch die Welt fliegt", sagte Hoeneß (74), Ehrenpräsident des FC Bayern München, der "Bild" im Interview. "Seine größte Stärke ist das Zwischenmenschliche, wie er die Spieler pushen kann. Aber wie willst du in Leipzig etwas pushen, wenn du schon wieder in Salzburg bist und dann nach Brasilien fliegst?"