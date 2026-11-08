München - Uli Hoeneß hat mit Zweifel über Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala für Aufsehen gesorgt. Der Ehrenpräsident des FC Bayern München war in der BR-Sendung "Sonntags-Stammtisch" auf die neurologische Dysfunktion bei dem Stürmer angesprochen worden, die dieser im Sommer öffentlich gemacht hatte. Auf die Frage, wie die Unterstützung und der Rückhalt als Verein für den Fußballer mit den wirtschaftlichen Zielen eines Millionenunternehmens zu vereinen sind, antwortete Hoeneß: "Da sind wir natürlich in einem Dilemma."