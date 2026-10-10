Besonderes Spiel für Seimen

Für Seimen war es sein erster Bundesliga-Einsatz, aber nicht nur deshalb ein besonderes Spiel. Vielmehr war es für den 20-Jährigen auch die Rückkehr an den Ort, an dem er in der vergangenen Saison mit dem SC Paderborn in der Relegation den Aufstieg ins Oberhaus geschafft hatte. Seimen war für ein Jahr vom VfB ausgeliehen und wurde von den Paderborner Zuschauern mit Applaus begrüßt.