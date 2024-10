Stuttgart - Trainer Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart begegnet dem FC Bayern München mit maximalem Respekt. "Das ist die größte Aufgabe, die du gerade haben kannst – in Deutschland, vielleicht sogar in Europa", sagte der Coach der Schwaben vor dem Topspiel der Fußball-Bundesliga beim Rekordmeister am Samstag (18.30 Uhr/Sky).