Kane sieht Olise (Vertrag bis 2029) in München ebenfalls am richtigen Platz. "Er ist hier in einer großartigen Umgebung, um sich immer weiter zu verbessern. Es war sein erster Hattrick. Es war schön, sein Lächeln im Gesicht zu sehen. Ich liebe Spieler wie Michael, ich mag ihn als Persönlichkeit, er ist ein großartiger Charakter. Er könnte irgendwann der beste Spieler der Welt sein", sagte Kane. Und: Der Olise in der Kabine sei ein ganz anderer Typ als der Olise draußen.