München - In Lederhosen und Haferlschuhen bahnten sich die Bayern-Stars um 100-Tore-Rekordler Harry Kane und den mit einer blauen Mütze auffallenden Fußball-Magier Michael Olise den Weg ins Bierzelt. Bei schönstem Oktoberfest-Wetter konnte das Meister-Ensemble von Trainer Vincent Kompany zünftig in Tracht auf das mächtige 7:0 gegen Union Berlin anstoßen. Auch wenn der FC Bayern vom Topstarter Borussia Dortmund am Abend zuvor wieder von der Tabellenspitze der Bundesliga verdrängt werden konnte. Na und?!