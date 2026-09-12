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Fußball-Bundesliga Heimspiel gegen Leverkusen: Augsburg will dritten Streich

Augsburg steht vor einem historischen Moment: Drei Auftaktsiege gab es noch nie. Der Gegner aus Leverkusen aber hat es in sich.

Fußball-Bundesliga: Heimspiel gegen Leverkusen: Augsburg will dritten Streich
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Wollen auch im dritten Saisonspiel jubeln: die Überraschungs-Tabellenführer des FC Augsburg. (Archivbild) Foto: Harry Langer/dpa

Augsburg (dpa/lby) - Nach zwei Auftaktsiegen will der FC Augsburg in der Fußball-Bundesliga nachlegen und seine Überraschungs-Tabellenführung verteidigen. Das Team von Trainer Manuel Baum empfängt an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) Bayer Leverkusen. Den Augsburgern war es in ihrer Erstliga-Historie noch nie gelungen, drei Siegen zum Saisonbeginn zu feiern. "Lasst euch überraschen", verkündete Coach Baum vor der Heimpartie. Nach einem 3:0 gegen Schalke düpierte der FCA zuletzt Frankfurt auswärts mit 4:1.

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Die Gäste aus dem Rheinland hatten indes zum Saisonstart überraschend in Elversberg verloren, dann aber daheim ein klares 4:0 gegen Union Berlin gefeiert. "Wir wissen, über welche brutale Qualität Leverkusen verfügt", betonte Baum. "Gleichzeitig wollen wir die ganze Saison über zeigen, dass kein Gegner gerne nach Augsburg kommt."