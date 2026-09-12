Augsburg (dpa/lby) - Nach zwei Auftaktsiegen will der FC Augsburg in der Fußball-Bundesliga nachlegen und seine Überraschungs-Tabellenführung verteidigen. Das Team von Trainer Manuel Baum empfängt an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) Bayer Leverkusen. Den Augsburgern war es in ihrer Erstliga-Historie noch nie gelungen, drei Siegen zum Saisonbeginn zu feiern. "Lasst euch überraschen", verkündete Coach Baum vor der Heimpartie. Nach einem 3:0 gegen Schalke düpierte der FCA zuletzt Frankfurt auswärts mit 4:1.