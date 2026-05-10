Die Gäste gingen mutig in die Partie, die sie unbedingt gewinnen mussten. "Und jetzt mal ehrlich, was haben wir noch zu verlieren seit Wochen? Gar nichts. Wir haben auch jetzt nichts zu verlieren. Wir sind immer noch Achtzehnter", hatte Heidenheims Trainer Schmidt vor dem Spiel bei DAZN gesagt. An den vergangenen sechs Spieltagen hatte sein Team sieben Punkte auf die Konkurrenz aufgeholt. Nach dem Sieg in Köln zogen die Heidenheimer in der Tabelle wegen der mehr erzielten Tore am FC St. Pauli vorbei auf Platz 17.