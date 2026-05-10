Köln - Die Hoffnung auf das Wunder von der Ostalb lebt und die Fußball-Bundesliga bekommt ein Herzschlagfinale um die Abstiegsentscheidung. Nach dem 3:1 (2:1) des 1. FC Heidenheim beim 1. FC Köln gehen erstmals überhaupt die letzten drei Teams der Tabelle punktgleich in den 34. Spieltag. Tore von Jan Schöppner (8. Minute, 72.) und Arijon Ibrahimovic (28.) machten den ersten Auswärtssieg der Heidenheimer seit fast einem halben Jahr perfekt und hielten den Glauben an die wundersame Rettung am Leben.