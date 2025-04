Bochum (dpa/lnw) - Der Trainer Dieter Hecking hat vor dem Heimspiel gegen den FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr, Sky) keine Befürchtungen, dass sein VfL Bochum im Abstiegskampf die so wichtige Unterstützung der Fans verlieren könnte. Bei der 0:4-Niederlage gegen den VfB Stuttgart am vergangenen Samstag, der dritten Heimniederlage in Serie, hatte es Pfiffe gegeben, und ungewohnt viele Zuschauer hatten das Ruhrstadion schon vor dem Abpfiff verlassen.