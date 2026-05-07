In der vergangenen Saison gelang Hecking als Trainer des VfL Bochum sogar ein völlig überraschender Sieg gegen den deutschen Rekordmeister. Sein Respekt ist trotzdem groß: "Es ist müßig, darüber zu spekulieren, mit welcher Aufstellung die Bayern spielen werden. Wenn man die C- und die B-Elf nimmt - wenn man das überhaupt so titulieren darf bei deren Kader: Ich würde auch die C- und die B-Spieler nehmen. Die würden uns auch schon helfen."