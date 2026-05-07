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Fußball-Bundesliga Hecking über FC Bayern: "Würde auch C- und B-Spieler nehmen"

Der FC Bayern ist in der Champions League gescheitert. Muss das jetzt am Samstag in der Bundesliga der VfL Wolfsburg ausbaden?

Fußball-Bundesliga: Hecking über FC Bayern: Würde auch C- und B-Spieler nehmen
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Wolfsburg-Trainer Dieter Hecking. Foto: Swen Pförtner/dpa

Wolfsburg - Nach dem bitteren Champions-League-Aus gegen Paris Saint-Germain muss der FC Bayern München in der Fußball-Bundesliga beim VfL Wolfsburg antreten. VfL-Trainer Dieter Hecking erwartet am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) allerdings keinen angeschlagenen oder frustrierten Gegner: "Ich glaube oder ich könnte glaube ich erahnen, wie Vincent Kompany denkt über das Spiel: "Gerade jetzt müssen wir zeigen, dass wir wieder aufstehen als starke Mannschaft." Deshalb erwarte ich zwar keine wütenden Bayern. Aber ich erwarte eine Top-Mannschaft", sagte Hecking.

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In der vergangenen Saison gelang Hecking als Trainer des VfL Bochum sogar ein völlig überraschender Sieg gegen den deutschen Rekordmeister. Sein Respekt ist trotzdem groß: "Es ist müßig, darüber zu spekulieren, mit welcher Aufstellung die Bayern spielen werden. Wenn man die C- und die B-Elf nimmt - wenn man das überhaupt so titulieren darf bei deren Kader: Ich würde auch die C- und die B-Spieler nehmen. Die würden uns auch schon helfen."

Der VfL selbst ist im Abstiegskampf seit drei Spielen ungeschlagen und hat den Sprung vom vorletzten auf den Relegationsplatz geschafft. Hecking nimmt deshalb zumindest einen Stimmungsumschwung in Wolfsburg wahr: "Bei denen, die hoffnungslos waren, ist diese Hoffnungslosigkeit vielleicht wieder in eine Zuversicht zurückgekehrt", sagte er. "Diese Zuversicht wollen wir am Samstag weiter festigen."