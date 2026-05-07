Wolfsburg - Nach dem bitteren Champions-League-Aus gegen Paris Saint-Germain muss der FC Bayern München in der Fußball-Bundesliga beim VfL Wolfsburg antreten. VfL-Trainer Dieter Hecking erwartet am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) allerdings keinen angeschlagenen oder frustrierten Gegner: "Ich glaube oder ich könnte glaube ich erahnen, wie Vincent Kompany denkt über das Spiel: "Gerade jetzt müssen wir zeigen, dass wir wieder aufstehen als starke Mannschaft." Deshalb erwarte ich zwar keine wütenden Bayern. Aber ich erwarte eine Top-Mannschaft", sagte Hecking.