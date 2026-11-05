"Ich habe das Glück und den Segen, von unglaublichen Spielern und unglaublichen Menschen umgeben zu sein, sowohl in der Nationalmannschaft als auch beim FC Bayern München", äußerte Kane, der der Bundesliga den ersten Ballon d'Or seit Matthias Sammers Triumph 1996 bescherte.

Im Ü30-Alter krönt sich Kane bei Bayern doch noch zu einem Fußballer, der Titel und sogar Endspiele gewinnen kann. Was er beim 3:0 im Pokalendspiel gegen den VfB Stuttgart mit seinem Dreierpack demonstrierte. Ehrenpräsident Uli Hoeneß rühmte den im Sommer 2023 für 100 Millionen Euro von Tottenham Hotspur verpflichteten Stürmer danach als den "besten Transfer, den wir je gemacht haben".

Hoeneß: Kane war unser bester Transfer

Tore von Kane sind sicher auch zukünftig praktisch garantiert. Zudem glänzt der Routinier als Vorbereiter und phasenweise auch als Spielgestalter. Kane ist auch abseits des Rasens ein Musterprofi, geht auch dort als Führungsfigur voran. "Er ist ein Spieler, der in jeder Hinsicht ein Vorbild ist, nicht nur als Torjäger, als Spieler auf dem Platz, sondern auch als Persönlichkeit", sagte Hoeneß zum Start in die Vorbereitung am Tegernsee.

Seit längerem Bayern-Signale

Die Münchner hatten seit langem signalisiert, den Angreifer über das Vertragsende hinaus halten zu wollen. Spekulationen zufolge hatte der Torjäger in seinem alten Vertrag eine Ausstiegsklausel in Höhe von 65 Millionen Euro verstreichen lassen. Es gab aber auch nie konkrete Anzeichen, dass der Stürmer davon Gebrauch machen wollte. Kane betonte wiederholt, dass er sich in München und beim FC Bayern wohlfühle.

Die Vertragsverlängerung von Kane dürfte ihm auch noch viele Schnitzel bescheren. Für jedes Bayern-Tor bekommt er von einem Wirt in seiner Nachbarschaft ein Schnitzel mit Röstkartoffeln oder Kartoffelsalat geliefert. Schnitzel sei vermutlich sein Lieblingsessen in Deutschland, aber allzu viele dürften es auch nicht sein. "Ich kann nicht behaupten, dass ich alle esse", sagte Kane Anfang des Jahres. Freunde, Gäste oder andere würden sich aber auch darüber freuen.