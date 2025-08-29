Pech für den HSV: Tor zählt wegen Abseits nicht

Nach der Pause setzte der HSV zunächst einige Impulse nach vorn. Und sah sich nach vier Minuten schon belohnt. Doch der vermeintliche Ausgleichstreffer durch Ransdorf Königsdörffer (49.) wurde nach Videobeweis wegen einer hauchzarten Abseitsstellung des Schützen zurückgenommen. Vier Minuten später musste St. Pauli-Torwart Nikola Vasilj nach einem Muheim-Freistoß erstmals ernsthaft eingreifen.

In der 56. Minute brachte Polzin die HSV-Sturmhoffnungen Yussuf Poulsen und Jean-Luc Dompé. Doch auch sie schafften nicht die Wende. Vielmehr kam St. Pauli zum zweiten Treffer. Nach Klasse-Pass von Joel Fujita lief Hountondji allein auf Heuer Fernandes zu und vollendete aus spitzem Winkel. Als Gotscholeischwili vom Platz musste, kamen die Gäste in Überzahl zu weiteren Chancen, konnten diese aber nicht nutzen.