München - Der frühere Nationalspieler Dietmar Hamann hat nach der neuen Verletzung von Manuel Neuer Zweifel an dessen Rückkehr als Stammtorwart des FC Bayern München geäußert. "Die Frage, die die Bayern jetzt beantworten müssen, ist, was sie machen und wen sie ins Tor stellen. Neuer wird jetzt bis Weihnachten weg sein. Wenn der Urbig bis Weihnachten gut hält, sich nichts zuschulden kommen lässt, dann ist die Frage, ob du den Neuer nochmal ins Tor stellst", sagte der frühere Nationalspieler der "Bild".