Fußball-Bundesliga Hamann über Müller-Situtation - "Verein muss aufpassen"

München - Der frühere Fußball-Nationalspieler Dietmar Hamann sieht den FC Bayern in der Personalie Thomas Müller in einer schwierigen Situation. "Die Verantwortlichen des FC Bayern haben schon ein paar Mal mit ihm über seine Zukunft gesprochen. Sportvorstand Max Eberl hat ja auch mal öffentlich gesagt, es sei das ‚kürzeste Gespräch‘, wenn Müller verlängern wollen würde. Das klang so, als ob der Spieler selbst über seine Zukunft beim FC Bayern entscheiden würde. Müller hat dann wohl geglaubt, es gehe schon weiter in München", sagte Hamann in "Münchner Merkur/tz" (Dienstag).