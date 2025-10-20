München - Trotz der Siegesserie des FC Bayern seit dem Saisonstart sieht der frühere Münchner Dietmar Hamann die Gefahr eines Einbruchs. "Sie sind die Mannschaft, die in der Bundesliga immer noch am meisten läuft. Das hat mit Effizienz wenig zu tun", sagte der TV-Experte in der Sendung "Sky90" nach dem 2:1 des Rekordmeisters gegen Borussia Dortmund. "Ob sie das so durchhalten mit dem kleinen Kader, den sie haben, das werden wir sehen", fügte Hamann mit Blick auf die kommenden Wochen mit vielen Spielen hinzu.