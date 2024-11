Fußball-Bundesliga: Hamann sieht Neuer als mögliche Bayern-Schwachstelle

Mit Blick auf Neuer-Szenen wie beim 1:0-Sieg in der Champions League gegen Paris Saint-Germain, als der langjährige deutsche Nationaltorhüter weit aus seinem Tor kam, sagte Hamann: "Am Dienstag hat er zwei, drei Situationen gehabt, wo das ganze Stadion die Luft angehalten hat und es gab keine Not. Es war absolut unnötig, dort so ein Risiko zu gehen." Auf den BVB bezogen ergänzte der 51-Jährige: "Das ist sicher auch was, wenn du vier schnelle Spieler nach vorne hast, wo du die ein oder andere Chance bekommen wirst."