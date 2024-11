Hamann ergänzte vor dem Bundesliga-Topspiel des BVB gegen den FCB am Samstag (18.30 Uhr/Sky): "Guirassy gefällt mir, weil er Tempo hat, die Bälle gut hält, die Mitspieler in Szene setzt." Kane überzeuge natürlich mit seinen vielen Toren. Guirassy mache dagegen andere besser. "Es gibt nicht so viele Stürmer, die das machen", sagte Hamann.