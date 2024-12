Fußball-Bundesliga: Hamann erneuert Kritik: Neuer an allen Niederlagen beteiligt

München - Dietmar Hamann hat seine Kritik an Torhüter Manuel Neuer vom deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München erneuert. "Sie haben dieses Jahr gegen fünf gute Mannschaften gespielt", sagte der Ex-Nationalspieler in der Sendung "Sky 90" und zählte auf: "Gegen Aston Villa ist er am Tor schuld, sie verlieren das Spiel. Einen ganz entscheidenden Fehler macht er gegen Barcelona, gegen Leverkusen kommt er raus, fliegt vom Platz, sie verlieren das Spiel. Das heißt: Von den Spielen, die sie verloren haben, war er an allen Spielen beteiligt."