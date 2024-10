Augsburg - Für ein Ende der Augsburger Auswärtsmisere in der Fußball-Bundesliga hört sich Trainer Jess Thorup inzwischen jeden Ratschlag gerne an. Womöglich könnte es ja hilfreich sein, seine Profis auf die Partie am Samstag (15.30/Sky) beim VfL Wolfsburg mit den Jubellbildern des letzten Auswärtssieges einzustimmen. Und das aus guten Grund: Der letzte Liga-Sieg in der Fremde gelang dem FCA ausgerechnet unter Thorup vor mehr als einem halben Jahr beim 3:1 im Wolfsburger Stadion.