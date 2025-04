Pavlovic hat sein letztes Spiel für die Bayern Ende Februar bestritten. Er verpasste im März auch die Nations-League-Spiele der Nationalelf gegen Italien. In der entscheidenden Saisonphase könnte er nun womöglich noch im Bundesliga-Titelkampf und auch in der Champions League eingreifen. Zudem nehmen die Bayern im Sommer auch noch an der Club-WM vom 15. Juni bis 23. Juli in den USA teil.