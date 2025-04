Kein krampfhafter Kampf um Spielzeit

Für Gulacsi sei es in Ordnung, dass sein belgischer Kollege mehr und mehr Spielzeit bekomme. "Ich könnte krampfhaft um jede Spielminute kämpfen und sagen, dass ich das und das will. Doch das wäre für das Gesamtgefüge nicht die richtige Einstellung, und so ein Typ bin ich auch nicht."