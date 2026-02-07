Fußball-Bundesliga Guirassy rettet BVB beim glücklichen 2:1 in Wolfsburg

Wolfsburg - Torgarant Serhou Guirassy hat Borussia Dortmund und seinen Cheftrainer Niko Kovac bei dessen Rückkehr nach Wolfsburg vor einem Dämpfer im Titelrennen der Fußball-Bundesliga bewahrt. Der Stürmer sicherte mit seinem neunten Saisontor in der 87. Minute das 2:1 (1:1) der Westfalen beim abstiegsgefährdeten VfL. Julian Brandt (38.) hatte die Gäste in Führung gebracht. Vor 28.917 Zuschauern gelang Konstantinos Koulierakis (52.) der verdiente Ausgleich. Kurz vor dem Ende war aber Guirassy zur Stelle.