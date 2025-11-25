Augsburg (dpa/lby) - Der Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat die Saison 2024/25 mit dem größten Umsatz seiner Vereinshistorie abgeschlossen. Geschäftsführer Michael Ströll verkündete auf der Mitgliedersammlung der Schwaben ein Ergebnis von knapp 150 Millionen Euro. Nach zwei Corona-Jahren mit leichtem Minus und zuletzt zwei Saisons mit sogar deutlichen Millionenverlusten schrieb der FCA mit mehr als 18 Millionen Euro nach Steuern diesmal einen großen Gewinn. Das Eigenkapital stieg auf gut 60 Millionen Euro und damit so hoch wie noch nie - Augsburg ist zudem schuldenfrei.