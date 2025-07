München - Bei der Frage nach der Zukunft von Thomas Müller ist eine spannende Variante ins Gespräch gebracht worden. Zwar spricht weiter viel für einen neuen Verein der Bayern-Legende in den USA, etwa Los Angeles FC. Aber laut einem Bericht von "The Sydney Morning Herald" rechnet sich auch ein Club in Down Under überraschenderweise Chancen aus - allerdings wohl nur geringe. Demnach hat Sydney FC schon Kontakt zu Müller aufgenommen.