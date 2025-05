Goretzkas Vertrag beim deutschen Rekordmeister läuft am Ende der kommenden Saison aus. In der Vergangenheit war der Mittelfeldspieler in Medien immer wieder als Verkaufskandidat gehandelt worden. Goretzka, der keinen leichten Start unter dem neuen Bayern-Trainer Vincent Kompany hatte, steigerte sich im Saisonverlauf und kam auf 40 Pflichtspieleinsätze.