Trainer-Lob

Für Goretzka sei es im Sommer nicht einfach gewesen, fand auch Trainer Kompany. "Ich glaube, darüber brauchen wir nicht zu reden. Das war einfach so. Aber danach haben wir immer gesehen, dass er weiter gearbeitet und diese Chance verdient hat." Kompany begründete den Einsatz als "eine logische Entscheidung für eine Mannschaft, die ein bisschen Frische brauchte". Goretzkas Qualität könne natürlich auch helfen. "Das werden wir auch in Zukunft so machen."