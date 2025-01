Goretzka hatte wenige Minuten vor Ende der ersten Halbzeit das Feld verlassen müssen, er griff sich dabei an den hinteren linken Oberschenkel. Ein Einsatz im letzten Champions-League-Vorrundenspiel am kommenden Mittwoch gegen Slovan Bratislava kommt für Goretzka wegen einer Gelb-Sperre ohnehin nicht infrage. Zuletzt hatte er sich mit stärkeren Leistungen wieder zurück in die Formation von Trainer Vincent Kompany gespielt.