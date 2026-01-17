Kompany bringt Kimmich

Kompany reagierte, brachte nach der Halbzeitpause den zuletzt angeschlagenen Joshua Kimmich für Leon Goretzka. Und die Quittung kam. Baumgartner nahm einen Pass im Mittelfeld unsauber an, Dayot Upamecano eroberte den Ball und passte direkt auf Gnabry. Der 30-Jährige schloss trocken in die lange Ecke ab.

Die Bayern drängten nun auf die Führung. Michael Olise ersetzte Karl, sollte für noch mehr Druck über den rechten Flügel sorgen. Zunächst waren es Kane und Kimmich (60.) die mit einer Doppelchance scheiterten. Auf der anderen Seite parierte Neuer einen Abschluss von Romulo (65.).

Individuelle Klasse sollte das Spiel entscheiden - oder individuelle Fehler. Nach einer Flanke von Olise rutschte Ridle Baku im Strafraum weg, der von ihm bewachte Kane drosch den Ball gnadenlos ins Netz. Den Durchbruch von Yan Diomande (72.) wiederum parierte Neuer erstklassig.

Bayern agierte einfach gnadenlos, fügte Leipzig eine weitere Klatsche zu. Nach einer Ecke machte Tah alles klar - und Leipzig lief zweimal ins offene Messer. Pavlovic und Olise erhöhten jeweils nach einem Konter binnen weniger Minuten.