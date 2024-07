Fußball-Bundesliga Gnabry zu Wechselspekulationen: "Ein bisschen crazy"

Gnabry spürt keinen Druck

Ein klares Bekenntnis zum Verbleib beim FC Bayern vermied Gnabry in dem Interview. "Aber ich habe auch nicht gesagt, dass ich gehen will", sagte er. Er betonte: "Ich kann nur für mich sprechen: Ich will wieder in Form kommen und so performen, wie man das von mir gewohnt ist. Ich habe noch zwei Jahre Vertrag, es gibt keinen Druck."