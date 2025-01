Mönchengladbach - Fußball-Nationalspieler Tim Kleindienst empfindet den Vergleich mit Bayerns Harry Kane als eine Ehre. An einer Stelle sieht sich der Angreifer von Borussia Mönchengladbach sogar etwas stärker. "Ich kenne ihn nicht so persönlich, so dass ich nicht alles von ihm einschätzen kann, aber vielleicht bin ich ihm in Sachen Defensivarbeit etwas voraus", sagte Kleindienst dem Pay-TV-Sender Sky.