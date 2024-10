Die größte Chance zum 1:1 hatte zuvor nicht Kleindienst gehabt, sondern Tomas Cvancara. Der Tscheche, zweifacher Torschütze beim wilden 4:4 in Augsburg in der Vorsaison, scheiterte aber in der 47. Minute mit seinem Schuss an Labrovic. Nach 14 Gegentoren in den ersten fünf Saisonspielen standen die Augsburger defensiv zumindest etwas stabiler.

Das spielerische Niveau der Partie war in der ersten Hälfte noch arg überschaubar. Künstlerisch wertvoll aber war Augsburgs Führungstor. Im Anschluss an eine Ecke flankte Elvis Rexhbecaj in den Strafraum. Gladbachs Ko Itakura klärte mit dem Kopf, aber genau auf Schlotterbeck. Der Innenverteidiger nahm den Ball mit der Brust an und traf mit einem wuchtigen Volleyschuss. Auch vor dem zweiten Augsburger Tor klärte Itakura nicht gut.

Gladbachs Torwart Moritz Nicolas verhinderte kurz vor der Pause noch das Augsburger 2:0, als er einen tückischen Distanzschuss von Kristijan Jakic parieren konnte. FCA-Coach Jess Thorup hatte nach dem Ausfall des am Sprunggelenk verletzten Ruben Vargas das System verändert. Er stellte um auf zwei Stürmer, um mehr Wucht nach Flanken im Strafraum zu entfachen. Das Toreschießen übernahmen Philipp Tietz und Steve Mounié aber nicht.