Klar war der BVB-Coach auch am Samstagabend. "Mit der ersten Halbzeit war ich überhaupt nicht zufrieden, wir haben einfach nicht gut gespielt", motzte Kovac. In der Tat sah das Spiel in der ersten Halbzeit überhaupt nicht nach einem 4:0 aus. Die Westfalen spielten ideenlos, ohne jeden Esprit. "Wir waren zu statisch, sind immer wie ein Scheibenwischer hinterher gelaufen", sagte Kovac. Was auch immer er in der Halbzeit sagte, es wirkte.